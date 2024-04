Vasco Brondi in tour nell’estate 2024, ecco le date

Dopo l’uscita del disco “Un Segno di Vita” (Carosello Records), che ha debuttato in terza posizione nella classifica FIMI dei supporti fisici più venduti (vinile e CD) e in settima posizione in quella generale e, dopo aver annunciato “Costellazione 25 aprile. Luminosa e Splendente dal 25 Aprile”, una giornata di musica, arte e memoria che lo vede al coordinamento artistico, Vasco Brondi annuncia le date del tour estivo.

“Anche quest’estate saremo in tour. Porteremo in giro le canzoni di Un segno di vita e quelle dei dischi precedenti, tra piccoli paesi e città così grandi che si vedono dallo spazio. Sarà un tour 2008/2024, una macchina del tempo e dello spazio come dovrebbero essere le canzoni. Canzoni come marchingegni magici, come strani mezzi di trasporto. Ci vediamo lì!”, annuncia Vasco Brondi.

Le prime date annunciate sono:

15 giugno, MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB – LUCE MUSIC FESTIVAL

28 giugno, BRA (CN) – PARCO DELLA ZIZZOLA – ARTICO FESTIVAL

4 luglio, ANCONA – ARENA SUL MARE – ULISSE FEST (La Festa del Viaggio)

10 luglio, GENOVA – ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO – GENOVA SUMMER LIVE

11 luglio, FERRARA – PIAZZA ARIOSTEA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

12 luglio, VERONA – TEATRO ROMANO – FESTIVAL DELLA BELLEZZA

14 luglio, MONTEBELLUNA (TV) – STADIO SAN VIGILIO – MATTOROSSO MUSIC FESTIVAL

22 luglio, ROMA – VILLA ADA FESTIVAL

23 luglio, FIRENZE, ANFITEATRO DELLE CASCINE – ERNESTO DE PASCALE – ULTRAVOX

27 luglio, FRIGENTO (AV) – PEOPLE INVOLVEMENT FESTIVAL

30 luglio, FILAGO (BG) – FILAGOSTO FESTIVAL

2 agosto, TRIESTE – CASTELLO SAN GIUSTO – TRIESTE ESTATE

12 agosto, CESENA – ROCCA MALATESTIANA – A CIELO APERTO

6 settembre, CAGLIARI – EX LAZZARETTO – KAREL MUSIC EXPO

Nella data di Ferrara, la sua città, l’11 luglio, Vasco Brondi condividerà per la prima volta il palco con i CCCP. Queste date si aggiungono al tour primaverile che, con 8 date già sold out, ha preso il via il 5 aprile da Livorno per poi proseguire l’11 aprile a Roncade (New Age – SOLD OUT), il 12 aprile a Bologna (Estragon – SOLD OUT), il 14 aprile a Milano (Magazzini Generali – SOLD OUT), il 16 e il 17 aprile a Roma (Largo Venue – SOLD OUT), il 18 aprile a Napoli (Duel Club), il 26 aprile a Perugia (Urban), il 4 maggio a Bologna per una seconda data (Estragon), il 7 maggio a Torino (Hiroshima – SOLD OUT) e, infine, l’8 maggio (SOLD OUT) e il 9 maggio a Milano (Magazzini Generali).

Il tour è organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management. Informazioni e prevendite già disponibili su www.vascobrondi.it.

Vasco Brondi arriva a questi appuntamenti dopo il successo del suo ultimo album “Un segno di vita”. Un progetto che vede il cantautore esplorare nuove dimensioni musicali e tematiche profonde, confermando la sua capacità di narrare la contemporaneità con sensibilità e intelligenza. L’album, anticipato da tracce di forte impatto come “Illumina tutto” e “Fuoco dentro”, è accompagnato dal “Piccolo manuale di pop impopolare”, un libro che racconta il dietro le quinte della sua creazione artistica.