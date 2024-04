Volley, Pallavolo Gallarate campione regionale della categoria mista

Al Palazzetto dello Sport “Carlo Galimberti” di Bollate, nel corso della giornata di sabato 6 aprile, si sono disputate le finali del campionato PGS per quanto riguarda la categoria mista, quella con uomini e donne contemporaneamente in campo. Dopo lo scontro per il 3°-4° posto tra Rosa Volley Gnu e Ascor Bettolino, conclusa 3-1 a favore dei primi, è andata in scena la finale per il 1°-2° posto tra i padroni di casa Crec Bollate e la squadra del Varesotto Pallavolo Gallarate, affiliata all’Orago Group.

Il match è sempre stato in salita per il Pallavolo Gallarate: sconfitta nel primo e nel terzo set per 25-20 e 25-22, la squadra ospite è però riuscita sempre a reagire nei parziali successivi (secondo e quarto set vinti per 12-25 e 22-25), restando incollati ai padroni di casa del Bollate e portando la finale fino al quinto set. Come si evince da questo andamento, la finale ha fatto incontrare due formazioni che, dopo il lungo percorso tra gironi provinciali e fasi a eliminazione diretta, si sono dovute impegnare al massimo per aggiudicarsi il primo posto.

Altrettanto combattuto è stato, ovviamente, anche il tie-break conclusivo. Dopo un buon avvio, al momento del cambio di campo il Gallarate si è trovato in difficoltà, sotto per 8-5. La breve interruzione è però stata favorevole per la squadra ospite, che da quel momento ha firmato la rimonta decisiva fino all’11-15 con cui ha vinto la finale regionale e la Don Bosco Cup 2024, il premio per la squadra vincitrice.

Trofeo che, grazie a questo combattuto successo, rimane alla provincia di Varese. Lo scorso anno ad aggiudicarselo fu un’altra squadra del Varesotto, l’Atletico Cedrate; con la vittoria del Gallarate nell’edizione 2024 la striscia positiva per il nostro territorio continua.