A Castellanza arriva l’estate in città con un ricco programma di eventi di ogni tipo

L’Estate in città 2024 arriva a Castellanza. È stata presentata la nuova edizione del cartellone di eventi e manifestazioni coordinati dall’Assessorato alla cultura che caratterizzerà i mesi estivi nel Comune di Castellanza. Presenti alla conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Giunta del palazzo comunale, il Vice Sindaco reggente Cristina Borroni e l’Assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi.

«Abbiamo voluto offrire un ricco programma di eventi – ha esordito il Vice Sindaco Borroni – che potesse coinvolgere tutte le fasce di età e attraverso una sempre maggiore aggregazione facilitare il senso di appartenenza alla città».

Come sottolineato dall’assessore Tarlazzi «nell’anno in cui Castellanza ricorda i cinquant’anni dalla concessione del titolo di Città, il cartellone di eventi che oggi presentiamo da un lato testimonia la vitalità e la proattività di un tessuto associativo cittadino cui siamo tutti riconoscenti e dall’altro esprime la visione che guida l’Amministrazione, desiderosa di fare la propria parte e di proporre esperienze di fruizione culturale di qualità. In questa prospettiva si collocano per esempio il concerto di Luca Madonia con il “Tributo a Battiato” incastonato nella Notte Bianca o lo spettacolo teatrale per ragazzi proveniente da Torino e dedicato a Marco Polo nel VII Centenario della morte. Mi auguro, insieme a quanti hanno lavorato alla realizzazione di questo cartellone, che tale progettualità possa rafforzare il nostro senso di appartenenza alla comunità cittadina, favorire le nostre relazioni e contribuire a rendere i mesi estivi ancor più piacevoli e stimolanti».