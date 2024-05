A Induno Olona una grande partecipazione per la presentazione della candidatura di Cecilia Zaini

Grande partecipazione nella serata del 1° maggio per il primo appuntamento elettorale di Cecilia Zaini, vicesindaco uscente e candidata sindaco con la lista “Viviamo Induno Olona“. Oltre 200 persone hanno affollato gli spazi della Sala Bergamaschi per la presentazione ufficiale di Cecilia Zaini e dei 16 candidati che la accompagneranno. Ad introdurre l’incontro il sindaco uscente Marco Cavallin, che dopo 10 anni alla guida di Induno Olona ha passato il testimone alla sua vice ma correrà con lei.

«Credo molto nella candidatura di Cecilia che in questi anni ha dimostrato di essere una donna di giustizia, nel senso greco del termine “sindaco”, che significa proprio “somministratore di giustizia” – ha detto Cavallin – La sua pacatezza, la capacità di ascolto e di dare risposte vere ai bisogni di questa comunità sono alla base della convinzione che Cecilia Zaini sia la persona giusta per continuare a guidare Induno nel segno che ha lasciato a tutti noi Maria Angela Bianchi, la donna che ha posto le basi, tanti anni fa, per costruire il nostro futuro come gruppo e come amministratori». Un grande applauso ha reso omaggio all’ex sindaca, scomparsa nel 2016, e uno altrettanto affettuoso ha salutato la candidatura di Cecilia Zaini.

«Questa candidatura è una sfida che accolgo con consapevolezza e orgoglio – ha detto Cecilia Zaini – Per questa sfida ci siamo preparati in maniera profonda, con tanti incontri, tanto ascolto e una grande partecipazione, con più di 150 persone che si sono avvicendate ai tavoli di confronto organizzati sui diversi temi. L’idea che vale per me e per tutta la squadra è che si amministra per programmare interventi che permettano ai cittadini di vivere bene e dunque di guardare al futuro con maggiore fiducia».

Per quanto riguarda le linee guida del programma, che sarà presentato a breve, Cecilia Zaini ha sottolineato alcuni temi: «Nel nostro programma ci sarà grande attenzione ai servizi per un paese e una comunità che cambiano, anche nei bisogni. Centrali gli interventi su quanto costruito in questi anni, sia in termini di manutenzione che di completamento e arricchimento di quanto già realizzato. Tanto spazio poi alla cultura, all’educazione e alla sicurezza dei cittadini e del territorio».

L’incontro è proseguito con la presentazione della lista dei candidati consiglieri, composta da persone con alle spalle molta esperienza e da volti nuovi, tra i quali diversi giovani: «Sono molto orgogliosa di questa squadra – ha detto la candidata – Sono tutte persone che si sono rese disponibili, superando ogni questione di lavoro, studio o famiglia con grande tenacia per affrontare questo cammino. Li ringrazio tutti». Tra gli amministratori uscenti in lista oltre a Marco Cavallin, ci l’assessore all’urbanistica Maurizio Colombo; Maurizio Tortosa, assessore alla cultura e presidente dell’Assemblea della Comunità montana del Piambello; Mirko Sandrini, presidente del Consiglio comunale e delegato per il Comune di Induno Olona al Parco del Campo dei Fiori; Chiara Bossi, capogruppo di Viviamo Induno Olona in Consiglio comunale; i consiglieri comunali Alessandro Schirosi, Francesca Crosta e Giorgia Rania. Le new entry sono Matteo Barella, Liliana Bano, Priscilla Picciarelli, Irene Salerno, Luciano Munari, Maria Chinosi, Luca Folador e Nicoletta Massari.

La serata si è conclusa con un momento conviviale e una grande torta con lo slogan della candidata: “C’è Cecilia sindaco”.