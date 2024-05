A Samarate l’associazione Riccardo Lombardi sostiene Alessandro Cenci come candidato sindaco

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’associazione Riccardo Lombardi, in merito alle elezioni comunali 2024

Sosteniamo con convinzione la lista “SAMARATE INSIEME” e il Candidato Sindaco CENCI ALESSANDRO

di Portalupi Luigino e Ferraro Gianpietro (Presidenza Associazione R. Lombardi)

Dalla data della nostra Fondazione la nostra Associazione ha sempre partecipato alle elezioni Comunale di Samarate (come di altri Comuni) sostenendo liste e candidati che nel loro programma hanno condiviso in toto o in parte i nostri ideali e progetti amministrativi.

La nostra Associazione a Samarate ha sempre avuto un proprio aderente come Candidato Sindaco e molti aderenti nella lista del candidato Sindaco.

Questa tornata la questione si presenta in modo diverso.

Non abbiamo tra i Candidati Sindaco soggetti aderenti alla nostra Associazione e, pertanto, abbiamo avuto l necessità di valutare chi sostenere tra le liste che si propongono per governare Samarate.

La nostra “storia” è nel campo del “socialismo riformista europeo” , nel campo “laico”, nel campo “dell’eguaglianza e del sostegno alle persone, nel campo “della difesa dei diritti costituzionali e della Costituzione”.

Per decidere chi sostenere siamo partiti dal valutare lo spirito con cui le liste che si sono presentate hanno affrontato il tema delle alleanze.

Abbiano preso atto che, alcune liste che potevano avere la nostra attenzione e preferenza, hanno deciso di chiudersi a riccio , a difesa del “proprio orticello” .

A fronte di richieste di alleanza e di incontro queste liste (il PD) hanno declinato l’invito ad un percorso comune avanzato dalla lista civica SAMARATE INSIEME e, addirittura , non hanno ritenuto nemmeno di accettare un incontro per valutare la possibilità di colloquiare per definire un progetto comune (Samarate Città Viva).

Ci è parsa più interessante la posizione assunta dal Movimento Cinque Stelle che ha incontrato gli amici della lista guidata dal Candidato Sindaco Cenci per valutare come affrontare la sfida di cambiamento che è presente in Città.

Abbiamo poi valutato le figure, le qualità e la capacità di rappresentare la “laicità” da parte dei diversi Candidati Sindaco.

In questa valutazione le differenze tra i tre Candidati Sindaco (Cenci, Ferrazzi, Sozzi) non erano elevate. Sicuramente per alcuni vi è stata più attenzione perché hanno dimostrato nei confronti dei propri sostenitori una maggiore capacità di incidere e di guidare il gruppo dei candidati Consiglieri.

La valutazione decisiva è apparsa cercando di comprendere i programmi e la composizione delle liste.

Ci siamo posti come riferimenti :

– L’autonomia o meglio una presenza di guida laica e autonoma robusta del Candidato Sindaco

– La solidità della lista

– La presenza qualificata femminile

– La forte laicità della lista o dell’alleanza

– La capacità di superare vecchie divisioni territoriali

– Un programma studiato per affrontare con serietà e certezza il tema dell’ambiente e in particolare progetti per raggiunger l’obiettivo “EMISSIONI ZERO”

– Un programma per superare l’assenza di un progetto politico per superare la fragilità che sempre più attanaglia anche i nostri ricchi Comuni.

L’incisività del candidato Sindaco come guida della coalizione, unitamente alla “laicità “ ha definito un perimetro della scelta molto ristretto.

La debolezza numerica di una delle liste del perimetro ristretto ci ha fatto scegliere con convinzione chi sostenere.

Abbiamo deciso di appoggiare con convinzione e in modo trasparente e pubblico la lista “SAMARATE INSIEME” e il candidato Cenci.

Il nostro lavoro è stato in queste settimane di aiutare questa lista a ampliare le proprie adesioni , a farsi conoscere , a raccogliere riconoscimenti più che meritati.

Il nostro sforzo in questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale sarà quello di cercare di presentare i progetti della lista “SAMARATE INSIEME” a tutti i Cittadini Samaratesi che in questi anni ci hanno apprezzato per il lavoro politico e amministrativo svolto dalla nostra Associazione e dai nostri aderenti.

L’invito che facciamo , con questa comunicazione, è di riprendersi il “futuro” e di andare a votare per dare a Samarate una guida laica, capace di progettare ed attuare quanto si progetta.

La figura del Candidato Sindaco Cenci, lo dimostra la Sua personale storia di Cittadino impegnato nella scuola e nelle attività collettive della Città, è garanzia di un SICURO CAMBIAMENTO PER IL FUTURO DI SAMARATE.

INVITIAMO i Cittadini Samaratesi ad avere fiducia nel cambiamento, a non fermarsi sui simboli nazionali ma a valutare concretamente i Candidati che si presentano, il loro percorso e la qualità dei progetti delle liste.

Per una SAMARATE INSIEME che realmente cambi invitiamo tutta la Città a scegliere

CANDIDATO SINDACO​​CENCI ALESSANDRTO

LISTA DA VOTARE ​​​SAMARATE INSIEME