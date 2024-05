«Abbiamo un sogno: aprire uno studio di registrazione a Gorla Minore»

Una serata di musica rap e trap con un progetto ambizioso a muovere il tutto: il sogno di aprire uno studio di registrazione a Gorla Minore. Ecco la storia di Tommaso e Alessio.

Sapete cosa fanno i sedicenni? I sedicenni sognano. Sognano con una tale irruenza che talvolta, a chi ormai ha raggiunto l’età della maturità, i loro desideri rischiano di apparire insensati. Eppure, di insensato, è crescere dimenticandosi cosa si provi a lasciarsi alle spalle il mondo dell’infanzia, per ritrovarsi immersi in emozioni nuove, intricate e confuse.

E spesso, in questo guazzabuglio di “perché”, i sedicenni scrivono. Scrivono diari, post sui social e talvolta canzoni. Rime che vengono fuori per vomitare rabbia, domande, ma anche sensazioni e sentimenti.

Una lezione su cosa provino gli adolescenti l’hanno potuta avere i gorlesi recentemente, in una serata di musica e parole.

Sabato 11 maggio, infatti, al Bar Lume di Gorla Minore si è tenuto un contest musicale che ha visto riunirsi musicisti di rap e trap, che si sono sfidati a colpi di rime.

Alla regia, i sedicenni Tommaso Bolis e Alessio Pasquini, che da qualche tempo hanno dato vita ad uno studio di registrazione proprio in paese, PressPlay studio.

«Abbiamo un sogno, un progetto: aprire uno studio di registrazione a Gorla. In realtà, già lo abbiamo, a casa di Alessio, ma vorremmo realizzare qualcosa di più grande – raccontano i due, inizialmente un po’ impacciati per l’intervista, ma poi sempre più lanciati nel descrivere il loro progetto – abbiamo chiamato questi artisti e, per loro, abbiamo organizzato questo contest musicale».

Una competizione seria, anche con alcuni premi in palio: per il terzo classificato una registrazione in studio, per il secondo posto un beat realizzato da Alessio e per il vincitore un mix e master.

«I premi sono stati pensati per farci conoscere e portare sempre più gente in studio. Non sarà l’unico contest perché, oltre ad ambire ad accrescere la popolarità di PressPlay studio, vorremmo continuare a ritrovarci con chi condivide questa nostra passione, dando ad artisti emergenti la possibilità di esprimersi».

Dieci i giovanissimi partecipanti, ma oltre un centinaio i ragazzi accorsi da tutta la Valle Olona per ascoltare le loro esibizioni e decretare il nome del vincitore.

L’applausometro e il giudizio dei giudici ha incoronato MT (Mattia Catanzariti) come vincitore, ma la vittoria è stata condivisa: non solo questa comunità di giovanissimi si é ritrovata per una serata di musica, ma gli adulti presenti nel locale hanno iniziato a sorridere soddisfatti di ciò che vedevano e ascoltavano.

Uno scambio generazionale il cui merito va riconosciuto agli organizzatori e che ha impreziosito una sera di primavera in Valle Olona.

C’è voglia di fare musica, ma anche di lavorare sodo per costruire un progetto fatto di rime e flow.

Tommaso e Alessio sono pronti a sognare.

Questi i nomi degli artisti che hanno partecipato al contest (con i loro nomi d’arte):

LIMA Diego Migliarino

33ROVE Francesco Rovelli

VISHA Dennis Vishaj

MT Mattia Catanzariti (primo classificato)

WERTH Tommaso Aiani

G Giorgio Giampiccolo (terzo classificato)

NICOGER & DEPA Nicolò Geltride & Andrea Depalmas

TH Mathias Roberto (secondo classificato)

ABBO Leonardo Abbate

CHIARE Marco Chiarello

Questi i nomi dei giudizi che si sono espresso sulle esibizioni: