Al circolo di Samarate il confronto tra i candidati su Variante 341, ambiente e mobilità

Venerdì 17 maggio primo confronto elettorale fra i candidati sindaco di Samarate: è quello organizzato dal Comitato Boschi di Samarate, per discutere della Variante Statale 341 e più in generale della tutela dell’ambiente cittadino, oltre ai temi collegati come la viabilità.

“Si tratta dell’unico dibattito fra i candidati previsto per questa tornata elettorale, quindi sarà un’occasione unica per ascoltare le idee, i programmi e le opinioni dei candidati”.

Sono stati invitati tutti i cinque candidati sindaco. Hanno attualmente confermato Alessio Sozzi, Alessandro Ferrazzi, Alessandro Cenci e Luca Macchi, mentre il sindaco uscente Enrico Puricelli non ha ancora confermato la sua partecipazione.

Moderano l’evento Roberto Morandi di VareseNews e Matteo Bertolli de La Prealpina.

L’appuntamento è per le ore 21:00 al salone al primo piano del circolo di piazza Italia. C’è possibilità di parcheggiare in largo Donne della Resistenza e nell’adiacente piazza 11 settembre (piazza mercato).