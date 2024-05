Amnesty International ospite dell’istituto Stein di Gavirate per parlare di minori stranieri non accompagnati

Essere stranieri minori non accompagnati in Italia. Due ragazzi accolti nelle comunità residenziali sperimentali della Cooperativa San Martino di Cassano Valcuvia, incontreranno gli studenti dell’istituto superiore Stein di Gavirate. La testimonianza rientra nel progetto di Educazione Civica che vede coinvolta l’associazione Amnesty International.

L’appuntamento è per domani, martedì 14 maggio, quando i volontari del Gruppo 296 Amnesty International di Varese, dedicato alla condizione dei migranti dal punto di vista dei diritti umani, parleranno ai ragazzi di una quindicina di classi sia in presenza sia in collegamento dalla propria aula. Saranno presenti Mario Bianchi, Marinella Bistoni, Maria Teresa Castegnaro, Paolo Fossati e Valentina Grassi, attivisti del gruppo, alcuni dei quali con più di trent’anni di volontariato.

Interverranno, inoltre, Camilla Galliani e Elena Pastorino, rappresentanti della Cooperativa San Martino, insieme a tre ragazzi ospiti che racconteranno la loro storia.

L’incontro verterà sul significato e sulla condizione del rifugiato, sui minori stranieri non accompagnati e sull’operato di Amnesty rispetto alle citate categorie.

L’iniziativa è parte del progetto “I diritti umani in primo piano: Incontriamo Amnesty International”, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto Stein e curato dalla professoressa Ileana Maccari, che ha tra i suoi obiettivi un’incisiva sensibilizzazione rispetto alla tutela dei diritti e l’invito ad un impegno fattivo in questa direzione.