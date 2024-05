Appuntamento con la storia per la Solbiatese: la finale di Coppa Italia vale la Serie D

In linea d’aria ci sono mille chilometri a dividere Solbiate Arno e Paternò; una a pochi chilometri dalla Svizzera, l’altra ai piedi dell’Etna. Le due realtà, così distanti geograficamente, si troveranno invece una di fronte all’altra sabato 11 maggio (ore 15) allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze per una sfida che vale una stagione.

L’ultimo atto della fase finale della Coppa Italia di Eccellenza non mette in palio solo il trofeo, ma la promozione in Serie D. Obiettivo che le due formazioni non vogliono fallire.

Il campionato per la Solbiatese si è concluso domenica 5 maggio con la bella vittoria 4-1 sull’Oltrepò, arrivato al “Chinetti” con in mano il primo posto e dopo aver già festeggiato la promozione alla massima serie dei Dilettanti. Un test per tenere alta la concentrazione, anche perché molti titolari sono rimasti a riposo, per volontà di mister Andrea Rota, per non rischiare sorprese in vista del grande appuntamento di sabato, per provare l’assalto alla Serie D. Anche perché per il salto di categoria la via della Coppa Italia resta l’unica possibile per i nerazzurri, che in campionato non sono riusciti a qualificarsi per i playoff, chiudendo al sesto posto. L’occasione è di quelle da non sbagliare e lo sanno bene Scapinello e compagni, che hanno messo nel mirino questa gara da diverse settimane.

Il Paternò ha invece chiuso la stagione regolare con una settimana di anticipo rispetto alla Solbia. Domenica 28 aprile i rossazzurri hanno battuto 4-0 il Santa Croce terminando la stagione regolare con il secondo posto nel Girone B dell’Eccellenza siciliana, vinto dall’Enna. Il Paternò ha comunque messo a referto numeri importanti: 65 punti in 30 gare giocate, 20 vittorie, 19 gol subiti e la bellezza di 69 realizzati. Il cammino in Coppa Italia ha visto la squadra allenata da Filippi Raciti eliminare, nell’ordine, Enna, Modica, Castelbuono, Bocale, Manduria e Teramo, con una grande rimonta nella semifinale di ritorno che ha ribaltato la sconfitta dell’andata.

Nella città siciliana, così come a Solbiate Arno, è grande l’attesa per questo match. Lo stadio fiorentino, che conta poco meno di 4mila posti a sedere, sarà – come giusto che sia per un appuntamento del genere – praticamente tutto esaurito. Saranno diversi i pullman che prenderanno la via del capoluogo toscano, chi dalla Sicilia, chi dalla Lombardia, ma anche da altre parti d’Italia. Quello dei sostenitori nerazzurri partirà alle ore 7:45 di sabato dallo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno

Per chi non avesse la possibilità di recarsi a Firenze, la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sul canale YouTube della LND: youtube.com/@legadilettanti