Azione a Varese con Pastorella, Versace e il candidato Nahum per parlare di difesa europea

«Fin dalla sua fondazione, l’Unione europea è stata paragonata a un gigante economico e un nano politico. Ma se vogliamo uscire da quest’ultima condizione, e non perdere la prima, occorre lavorare allo sviluppo di una reale politica estera comune e soprattutto di una difesa comune. Alla luce del complesso scenario internazionale, le criticità sono molteplici ma è una sfida che Azione intende affrontare». Così il partito in una nota che commenta la serata di ieri a Varese con Daniele Nahum, candidato al Parlamento europeo per Azione, e all’Onorevole Giulia Pastorella, Vice Presidente di Azione, nell’incontro moderato dalla giornalista Cristina Bellon e introdotto dalla senatrice Giusy Versace.

«A Kiev si gioca il futuro dell’Europa, per questo non possiamo permetterci la retorica di Cecilia Strada e Marco Tarquinio e abbandonare la resistenza ucraina al suo destino» ha ribadito Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano, nel suo intervento . Sul sostegno all’Ucraina e sulla necessità di un esercito comune, Azione è sempre stata cristallina e alle elezioni dell’8 e 9 giugno propone tra i suoi 10 punti programmatici quello di istituire un’unione della difesa capace di contenere la minaccia russa e dare consistenza alla politica estera dell’Unione. Ma non solo difesa. «L’integrazione europea – sostiene il partito – deve riguardare anche la nostra politica industriale in special modo per quanto riguarda la tecnologia e il digitale. Infatti, grazie all’intervento della deputata Giulia Pastorella, abbiamo potuto accendere una luce sul tema della tecnologia, asset fondamentale per competere con le altre potenze mondiali sul piano industriale e difensivo.»

«La partecipazione all’evento di questa sera dimostra che i cittadini hanno a cuore i temi europei che purtroppo una parte della politica ha dimenticato in questa campagna elettorale – ha dichiarato il gruppo cittadino di Azione – Azione da ormai quattro anni propone un modo diverso di fare politica, che sia davvero arte di governo oltre gli ideologismi. Siamo pronti a offrire questa ricetta anche a Varese”.