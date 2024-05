Bici sulla superstrada di Malpensa, lunghe code

Coda sulla superstrada di Malpensa per la presenza di una persona che si è immessa in bicicletta sulla strada riservata ai veicoli a motore: è avvenuto intorno alle due di oggi, lunedì 20 maggio, sulla carreggiata direzione A8, tra Gallarate e l’innesto in autostrada.

Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti, la polizia stradale è intervenuta per scortare l’uomo all’esterno della strada a scorrimento veloce.

Non si tratta di un caso isolato: di solito si tratta di persone straniere che non conoscono il significato della segnaletica e ignorano il divieto di accesso con mezzi non motorizzati.