Controlli al mercato e in alcuni negozi di Gallarate, comminate sanzioni per 60 mila euro

Controlli al mercato di Gallarate messi in atto dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, Carabinieri del NIL di Varese (Nucleo Ispettorato del Lavoro) ed Agenti della Polizia Locale di Gallarate.

Complessivamente al termine dei controlli ammontano a 60000 euro le sanzioni amministrative accertate; di pari valore quelle contestate per illeciti di natura penale per i quali verrà notiziata la Procura della Repubblica. Le quattro attività oggetto

di controllo sono state sospese (tale ultima misura rimane in vigore sino all’avvenuto pagamento dei 1000 euro di sanzione ed al compiuto adempimento delle prescrizioni imposte ai trasgressori in sede di verifica).

I controlli sono scattati una settimana fa, nella mattinata di sabato 11 maggio. Le prime verifiche sono state eseguite presso il mercato settimanale di via de Magri dove, sotto la lente di ingrandimento sono finiti tre banchi di vendita di frutta e verdura. All’esito delle ispezioni due delle tre attività controllate non sono risultate in regola sia per quanto concerne la posizione dei lavoratori, sia per quanto attiene alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Tre i dipendenti “in nero” privi di contratto di lavoro, sorpresi durante il blitz; due dei soggetti irregolarmente assunti dai titolari delle attività ispezionate, resisi conto di quanto stava accadendo, tentavano di darsi alla fuga, ma venivano immediatamente bloccati dagli agenti posti a presidio delle possibili vie di fuga.

Altre violazioni venivano contestate in materia di sicurezza sul lavoro; entrambe le attività infatti presentavano carenze per la mancanza del DUVRI (documento di valutazione rischi) ed assenza dei DPI (dispositivi di protezione individuale); inoltre veniva accertato che il personale illecitamente impiegato non è mai stato formato, non è stato sottoposto a visita medica così come non sono stati reperiti idonei luoghi di lavoro (sgabuzzini e spogliatoio).

Ultimati gli accertamenti presso l’area mercato il gruppo interforze ha proceduto al controllo di due autolavaggi, ove venivano colti a svolgere varie mansioni otto lavoratori irregolari. Anche in questo caso alcuni dei dipendenti “in nero”, originari del Pakistan e del Bangladesh, tentavano di allontanarsi ma venivano bloccati dalle pattuglie che avevano cinturato l’area. Accertate anche in tale circostanza violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.