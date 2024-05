Corsa a tre per le elezioni a Rescaldina: ecco i candidati e le liste

Ormai ci siamo, inizia il conto alla rovescia. Le elezioni amministrative si avvicinano anche per Rescaldina, che sabato 8 e domenica 9 giugno voterà per rinnovare il consiglio comunale e soprattutto per scegliere il prossimo sindaco in un turno unico: avendo il comune meno di 15mila abitanti, non ci sarà infatti ballottaggio ma risulterà eletto direttamente il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze.

I candidati alle elezioni

Quella per la poltrona più alta di Piazza Chiesa sarà una corsa a tre, come lo era stata anche all’ultima tornata amministrativa. Corre da solo alla guida di una civica Mauro De Candia, imprenditore 35enne che già nel 2014 si era candidato alle amministrative come consigliere comunale a sostegno di Andrea Calini, sotto il simbolo di Forza Nuova.

Tenterà il bis il sindaco uscente Gilles Ielo, 46 anni, consigliere delegato allo sport, al commercio ed alla Polizia Locale durante il mandato del suo predecessore, di professione responsabile dell’area custodia e sicurezza del museo MAGA di Gallarate.

Proverà a riportare il centrodestra al timone del paese dopo i dieci anni di amministrazione “targati” Vivere Rescaldina Luca Perotta, 58 anni ancora da compiere, storico fiorista del paese.

Le liste

Luca Perotta sarà sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e dalla civica “Nel cuore Rescaldina” che correranno sotto un unico simbolo: quello della lista CambiaRescaldina.

Con l’attuale primo cittadino correranno, come cinque anni fa, Vivere Rescaldina e Noi X, sotto il simbolo di Vivere Rescaldina.

Ha scelto la strada civica Mauro De Candia, che alle prossime elezioni guiderà la lista De Candia Sindaco.