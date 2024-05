Da Santiago del Cile a Castelseprio per riscoprire le radici di famiglia

Da Santiago del Cile al piccolo paese di Castelseprio, per riscoprire le radici di famiglia: protagonista una famiglia (tutta al femminile) che ha fatto visita al paesino lasciato dai loro avi a fine Ottocento.

La signora Valeria Perez Gandara, di 85 anni, era accompagnata dalle figlie Claudia e Roxana e dalla cugina Cecilia: «Registrate nella nostra anagrafe come cittadine residenti all’Estero, nel loro viaggio in Italia hanno voluto visitare Castelseprio, il loro paese d’origine, dal quale il bisnonno della signora Valeria, Angelo Albino Martignoni, partì verso la metà dell’Ottocento verso il Sudamerica» spiega il sindaco Silvano Martelozzo.

«Dalle parole delle nostre “concittadine” è apparso subito il forte legame che lega le comunità italiane nel mondo e l’amore che nutrono per il nostro Paese. La promessa della Signora Valeria è di ritornare a trovarci in occasione dei suoi 90 anni».

A differenza della vicina Argentina o del Brasile, il Cile non ha una corposa comunità italiana, circa 50mila di residenti all’estero e qualche centinaio di migliaia di discendenti di emigranti (contro milioni in Argentina e Brasile). Motivo per cui ancora più curioso il riemergere del legame tra Cile e Castelseprio.