“Da solo non basto”. A Saronno una mostra per esplorare paure e sogni del mondo giovanile

Un percorso fatto di immagini per immergersi nel mondo dei giovani, nelle loro domande, attese, ferite e desideri. È la mostra dal titolo “Da solo non basto” proposta a Saronno, realizzata per la 44esima edizione del Meeting per l’Amicizia tra i popoli.

La mostra ad ingresso libero e gratuito è visitabile dal 14 al 19 maggio ed è ospitata negli spazi dell’associazione Ufo, lo spazio in viale Santuario 21 in cui i ragazzi possono trovare un luogo non solo per studiare, ma anche per sperimentare attività legate al mondo dell’arte, della musica e del teatro.

La mostra è stata inaugurata nella mattinata di martedì 14 maggio, in collaborazione con la Fondazione Casa di Marta, la Comunità pastorale del Crocifisso Risorto e Ufo, alla presenza di amministratori locali, rappresentati di associazioni e del mondo politico saronnese.

Il percorso della mostra si sviluppa a partire dalla narrazione delle storie di un ragazzo e di una ragazza, con dieci grandi quadri che mettono in scena la loro vicenda fatta di infanzie difficili, fallimenti scolastici e tentativi di ripartenza, resa in forma poetica dallo scrittore Daniele Mencarelli e accompagnata dalle immagini dell’illustratore Giacomo Bettiol.

La mostra è nata dalla collaborazione di tre realtà educative presenti a livello nazionale: Kayròs, che accoglie in un percorso di reinserimento sociale giovani con alle spalle procedimenti penali e amministrativi in atto, Piazza dei Mestieri, nata con lo scopo di offrire a giovani italiani e stranieri l’opportunità di imparare un mestiere e trovare un lavoro e Portofranco Italia, un’associazione che a livello nazionale riuscisce oltre 40 centri di aiuto allo studio.

Proprio Portofranco ha anche una sede a Saronno nei locali di Casa di Marta, dove ogni anno 35 docenti seguono circa 40 studenti che liberamente si iscrivono alle lezioni individuali gratuite.

L’esposizione sarà aperta martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; venerdì dalle 10 alle 13, sabato dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.