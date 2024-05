Don Mauro Malighetti, “prete dei due laghi” nominato prevosto di Merate

Don Mauro Malighetti, è stato nominato prevosto di Merate e parroco di tutte le parrocchie della città, che si trova nella zona pastorale di Lecco. Ordinato sacerdote nel 1988 e nato nel 1963, Don Mauro è stato dal 1988 al 2000 vicario parrocchiale della Parrocchia Prepositurale SS. Pietro e Paolo di Luino.

Lasciata Luino, è stato dal 2000 al 2004 vicario parrocchiale a Sant’Andrea a Milano e in seguito dal 2004 al 2015 prevosto e decano di Primaluna, in Valsassina. Nel 2015 è stato chiamato come prevosto e responsabile della Comunità Pastorale “Santa Caterina” a Besana in Brianza. Dal primo di settembre assume questo nuovo prestigioso incarico. Don Mauro è originario di Lecco.

«A Luino – ricorda Alessandro Franzetti – ha lasciato un bel ricordo, tra i tanti ragazzi e giovani dell’oratorio e tra gli studenti dell’ITIS di via Cervinia dove è stato vicepreside e apprezzato docente di Religione. Un pezzo di cuore di don Mauro è sempre qui a Luino, per lui che è uomo e prete dei due laghi».