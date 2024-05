Elezioni a Olgiate Olona, Futura Civitas: “Chiunque vinca si impegni a far partecipare i cittadini”

Si è tenuto nel pomeriggio di sabato 18 maggio presso la Comunità Sichem in Olgiate Olona il confronto tra i due candidati alla carica di Sindaco del paese, organizzato dal neonato gruppo di opinione “Futura Civitas”, che attraverso questa iniziatva che ha coinvolto quasi un centnaio di persone, ha mosso i primi passi per farsi conoscere tra la gente.

Innanzitutto, Futura Civitas intende ringraziare nuovamente la comunità per avere dato la possibilità di organizzare un evento partecipato e per aver compiuto un vero atto di “civismo” e di politica, avendo colmato l’assenza di luoghi comunali in cui svolgere il confronto. Per la prima volta nella storia di Olgiate i due candidati si sono sottoposti alle domande degli organizzatori su temi chiave per il gruppo, come ambiente, ecosostenibilità, giovani e cultura, ma soprattutto la partecipazione e la comunicazione.

Come rimarcato anche nel discorso conclusivo, in cui oltre ad auspicare che i due candida;, in caso di vittoria, revisionino i regolamenti nell’ottica di un aumento della partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali del Comune, il gruppo auspica uno stile sobrio, genuino, privo di giri di parole e che si apra a nuovi modelli di gestione e di approccio.

Dopo questo evento, Futura Civitas si prende una pausa fino alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno, e non parteciperà come gruppo ad alcuna inizia;va o incontro con i candida;, per rispetto degli stessi e nella consapevolezza di aver già svolto un ruolo importante di responsabilità attraverso il confronto di sabato 18 maggio e di aver contribuito, nel suo piccolo, a fare un primo passo verso un incremento della partecipazione “dal basso” dei cittadini.

Come già annunciato nel suo primo comunicato, Futura Civitas si interfaccerà con chiunque vincerà le elezioni di giugno, cercando di diffondere le proprie idee e i propri metodi di lavoro e di riflessione sui problemi, promuovendo la comunicazione e verificando che i vincitori delle elezioni diano concretezza alle proprie risposte.

Da ultimo, sul sito di Futura Civitas è stato pubblicato un post sul blog nel quale sono allegati i programmi delle due liste elettorali, data la difficoltà di reperimento sul sito istituzionale del Comune, oltre a una breve spiegazione relativa all’albo pretorio e al link diretto per raggiungerlo. Il link per il blog è: https://infofuturacivitas.wixsite.com/futura-civitas/news