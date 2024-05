Elezioni Curiglia con Monteviasco, la lista “Vanes Sindaco” presenta il programma

Con la conferma della candidatura di Vanes Piazza (nella foto), si apre ufficialmente a Curiglia con Monteviasco una competizione elettorale a due, e la lista a suo sostegno, “Vanes Sindaco”, si prepara a presentare il proprio programma. Tra i candidati consiglieri si trovano Antonio Comensoli, Giordano Dellea, Giuseppina Magistrelli, Tiziano Morandi, Elena Piazza, Silvio Pitturito, Giuliano Pitturito, Alessandro Rossi, Sabrina Teoldi e Moreno Tosi.

Cuore del programma riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale, il miglioramento delle infrastrutture viarie, la promozione delle attività storiche e future, e il potenziamento della funivia di Monteviasco.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale l’idea è quella di promuovere iniziative volte alla conservazione e alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale e storico del comune, in collaborazione con associazioni culturali e istituzioni locali. «Oltre che – raccontano dalla lista – sostenere progetti che mettano in luce le tradizioni, le usanze e le storie tramandate dai nostri antenati, coinvolgendo attivamente la comunità».

Sul fronte del miglioramento infrastrutturale, invece, «si prevede un piano di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini e dei visitatori, sia sulle strade dei paesi che sulla rete viaria provinciale. Si punta anche a potenziare le infrastrutture di telecomunicazione e a istituire soluzioni innovative nel trasporto pubblico, come il car-pooling e il car-sharing, su misura delle esigenze dei cittadini» continuano.

Altro punto cruciale del programma, è quello di sostenere le attività commerciali locali, come ristoranti, attività agricole, agriturismi e B&B, promuovendo il turismo enogastronomico e valorizzando i prodotti tipici del territorio, i vari eventi e le tradizioni che contraddistinguono la Comunità «oltre che favorire la creazione di nuove iniziative imprenditoriali legate alla valorizzazione dei prodotti locali e alla promozione del turismo sostenibile» spiegano dalla lista “Vanes Sindaco”.

L’attenzione nel programma si sposta poi verso il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, con l’impegno a garantire loro un sostegno adeguato e rispettoso delle loro esigenze. Parallelamente, si mira a promuovere progetti e iniziative dedicate ai giovani, creando spazi e attività che favoriscano la socializzazione, la formazione e l’inclusione sociale. Si propone anche l’istituzione di un bonus variabile, calibrato sulle specifiche situazioni, per le persone in difficoltà che ne facciano richiesta. «Inoltre – aggiungono – si intende sostenere le associazioni impegnate nel mantenimento e nello sviluppo del territorio attraverso donazioni e aiuti, e stimolare l’incremento demografico delle famiglie residenti nel Comune, riconoscendo un bonus di € 4000 alla nascita di un figlio».

Spazio anche alla valorizzazione delle risorse naturali, con l’idea di promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale e il supporto a progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della biodiversità. Tra gli obiettivi, anche la riqualificazione e la mappatura dell’intera rete sentieristica del territorio per creare percorsi ciclopedonali.

Tra gli ultimi ma non meno importanti punti del programma, si evidenziano anche il potenziamento della Funivia Monteviasco – con investimenti finalizzati alla manutenzione, al monitoraggio della sicurezza e al potenziamento del servizio per migliorare l’accessibilità al borgo e promuovere il turismo locale – e la promozione dell’utilizzo dei Mulini di Piero come risorsa didattica per le scolaresche, organizzando visite guidate e laboratori educativi sulla loro storia e il loro funzionamento, al fine di sostenere un turismo sostenibile e creare le condizioni per attrarre nuove persone desiderose di vivere nel territorio.