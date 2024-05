Ernesto Grillo si presenta a Marzio con Movimento Alternativo: “Ecco il mio programma”

Ernesto Grillo, 39 anni, operaio con una lunga militanza nel gruppo Movimento Alternativo, annuncia ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Marzio. Alla sua prima esperienza amministrativa, Grillo presenta un programma innovativo e centrato sulla comunità, delineando una visione chiara e ambiziosa per il futuro del paese. Ecco i punti salienti del suo progetto:

Centro aggregativo per giovani

Grillo propone la creazione di un centro aggregativo destinato ai giovani del paese, un luogo dove essi possano gestire attività, promuovere innovazione e sviluppare iniziative imprenditoriali. Questo spazio sarà un incubatore di idee e progetti, favorendo la partecipazione attiva dei giovani alla vita comunitaria.

Coordinamento con associazioni locali

Su questo tema l’obiettivo è di instaurare un coordinamento continuo con le associazioni locali, mirato a sviluppare un calendario di eventi condiviso. Questa iniziativa vuole promuovere la partecipazione e l’inclusione di tutti i cittadini, rafforzando il tessuto sociale di Marzio attraverso una serie di attività culturali, sportive e ricreative.

Valutazione dell’acquisizione del “Casone”

Un punto strategico del programma di Grillo è la valutazione dell’acquisizione del “Casone”, una struttura che potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per la comunità. L’acquisizione e la riqualificazione di questo spazio mirerebbero a fornire nuove infrastrutture e servizi per i residenti di Marzio.

Sviluppo del “Turismo di giornata“

Per valorizzare le bellezze naturali del territorio, Ernesto Grillo propone lo sviluppo del “turismo di giornata”. Questo progetto prevede la creazione di percorsi vita e bike nei boschi locali, offrendo nuove opportunità ricreative e sportive sia per i residenti che per i visitatori. L’obiettivo è di far conoscere e apprezzare le risorse naturali di Marzio, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità.

Lotta alla criminalità nei boschi

Incrementare la presenza di turisti nei boschi di Marzio avrà anche l’effetto di contrastare fenomeni di criminalità, come lo spaccio di droga, che affliggono da anni la zona. La costante frequentazione dei boschi da parte di visitatori e sportivi contribuirà a rendere queste aree più sicure e vivibili.

«Sono convinto che insieme possiamo costruire un futuro migliore per Marzio, puntando sulla collaborazione, la sicurezza e la valorizzazione delle nostre risorse naturali. Il mio impegno è rivolto a creare una comunità più forte, inclusiva e dinamica», spiega Ernesto Grillo in una nota dove vengono spiegati alcuni dei tratti salienti del programma.