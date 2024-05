Esercitazione di Arpa e Guardia di Finanza sulla discarica regionale di Gorla Maggiore

Un sorvolo della discarica regionale di Gorla Maggiore ha permesso ad Arpa Lombardia di simulare un intervento si controllo con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese.

L’attività si è svoltalo scorso 6 maggio: sono state realizzate rilevazioni aerofotogrammetriche che hanno permesso di ottenere un ampio set di dati di osservazione della terra acquisiti da diverse piattaforme (satellite, droni, elicottero), la predisposizione e il successivo confronto degli elaborati cartografici ottenibili dai diversi strumenti/tecniche di rilievo e la valutazione delle differenti accuratezze ottenibili.

L’area della discarica, di interesse per la sua estensione e per la variabilità delle morfologie presenti, è stata rilevata nella sua totalità con diversi droni multirotori in uso presso Arpa, dotati sia di camere ottiche (RGB) che di sensore LIDAR.

Inoltre, con il qualificato intervento della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese, sono stati effettuati ulteriori scatti fotografici da un elicottero della linea AW169. L’impiego del mezzo aereo per l’effettuazione di rilievi in situazioni di emergenza a tutela della pubblica incolumità. La Guardia di Finanza, infatti, concorre nell’azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali, anche attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.

I dati raccolti durante l’esercitazione saranno utilizzati anche per le sessioni di formazione e approfondimento sull’uso operativo dei droni con le altre Agenzie del SNPA, in programma la prossima settimana.