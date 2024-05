Eurojersey anche quest’anno #salvalacqua con il FAI

Eurojersey, azienda di Caronno Pertusella, rinnova la collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel programma sull’efficientamento idrico al fine di migliorare le performance nell’uso e nella gestione dell’acqua di antiche e nobili dimore.

Punto di riferimento nel tessile internazionale con la gamma di tessuti Sensitive® Fabrics, Eurojersey da quasi vent’anni si impegna a sostenere progetti di responsabilità verso l’ambiente, la società e le persone con la concretezza di azioni e iniziative al suo interno e a favore su tutto ciò che la circonda e a cui sente di appartenere.

Anche quest’anno Eurojersey, sulla base di quanto avviato nel 2023 con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, rinnova la sua vicinanza e sostiene la sua campagna #salvalacqua a tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico nel campo del recupero, risparmio e riutilizzo delle acque attraverso un audit dedicato. In fase di rivalorizzazione dei suoi siti, l’impegno della Fondazione infatti è quello di poter ridurre del 20% al 2030 l’impronta idrica dei Beni, grazie ad una riduzione degli sprechi, all’utilizzo di acque non potabili per tutti gli usi possibili, e all’impiego di tecnologie storiche e innovative per il recupero delle acque meteoriche, delle acque grigie e per il loro riutilizzo.

Questo grazie a uno studio altamente efficiente che predilige il recupero degli antichi sistemi tradizionali, affiancato a soluzioni all’avanguardia nella ricerca. Il risultato di tale processo consentirà di realizzare un report con evidenze precise e un monitoraggio continuo che il FAI utilizzerà per predisporre una gestione più accurata della risorsa idrica e interventi di miglioramento nei Beni esaminati.

La campagna #salvalacqua 2024 ha, fra i diversi obiettivi, l’avvio dei lavori di efficientamento idrico della splendida Villa del Balbianello. L’audit dei consumi idrici condotti dal FAI coinvolge anche il Castello di Masino con il suo parco che da oltre mille anni domina la vasta piana del Canavese e il Palazzo e giardini Moroni a Bergamo, appartenuto alla famiglia Moroni sin dal 1646.