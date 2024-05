Europee, Marco Reguzzoni propone dazi alla Cina

«Ormai non c’è più tempo da perdere. Per proteggere la nostra produzione è necessario essere concreti e introdurre ulteriori dazi nei confronti dei Paesi che ci fanno concorrenza sleale, a partire dalla Cina. Sono completamente d’accordo in questo senso con Carlo Bonomi, presidente uscente di Confindustria». Così Marco Reguzzoni, candidato per Forza Italia alle prossime elezioni Europee nel collegio Nord Ovest.

«Bonomi fa bene a chiedere all’Unione Europea di imitare gli Stati Uniti, introducendo nuove misure di protezione per la filiera delle auto. Io dico che questo va fatto anche per tutti gli altri comparti sotto attacco, senza esitazioni». Reguzzoni così conclude: «Oltre alle risapute questioni legate al rispetto dell’ambiente e ai diritti dei lavoratori, le aziende cinesi godono di sussidi di Stato che creano una distorsione nel mercato. Non servono grandi tavoli di lavoro per capirlo. I dazi devono essere introdotti o aumentati a seconda dei casi, affiancandoli a una politica commerciale efficace. All’interno del PPE porterò con forza questa istanza, che da un lato difenderà davvero la nostra produzione e dall’altro dimostrerà che l’Europa può essere autorevole e giusta».