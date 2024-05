Europei under 19 in Polonia, 14 varesini in nazionale

Nuovo appuntamento internazionale di canottaggio, nuova “infornata” di convocazioni per la provincia di Varese. Sono ben 14 gli atleti – tra titolari, riserve e timonieri – provenienti dalla Contea dei Laghi e impegnati con l’Italia sulle acque di Kruszwica, in Polonia per gli Europei under 19.

La nazionale giovanile si presenta al via della competizione con un totale di 14 barche (7 maschili e 7 femminili) e un gruppone di 52 atleti, con una proporzione che è presto fatta: più di un quarto degli azzurri proviene dai vivai di casa nostra. Questa volta è la Canottieri Varese a fornire il maggior numero di elementi, ma nell’elenco sono presenti tesserati anche di Gavirate, Monate e Arolo a conferma di un movimento radicato sul territorio.

La Canottieri Varese vedrà impegnati in Polonia Viola Della Bella (doppio), Tommaso Cinquantini e Lorenzo Cracco (due senza), la timoniera Margherita Franchi (quattro con) oltre ad Arianna ed Emma Tosi, entrambe inserite tra le riserve azzurre.

Quattro i tesserati della Canottieri Monate che è la spina dorsale del quattro con, sul quale imbarca ben tre elementi: Gabriele Talamona, Gioele Re e Alessandro Binda. Il poker della società monatese è completato da Morgana Maroni, al timone dell’otto femminile.

Viene invece dalla Canottieri Arolo il doppio Maschile, che il d.t. Cattaneo ha affidato ai gemelli Marco e Andrea Frigo, portacolori della società di Leggiuno che ha festeggiato la loro convocazione arrivata grazie alla vittoria del meeting nazionale di Piediluco.

L’elenco è completato con l’immancabile “chiamata” per la Canottieri Gavirate che si è vista recapitare la convocazione per due atleti: Maximilian Riboni remerà sul quattro di coppia mentre Lorenzo Tronconi sarà il timoniere dell’otto maschile.

Gli Europei under 19 di Kriszwica rappresentano per molti la “porta di ingresso” nel canottaggio internazionale. Le gare prenderanno il via sabato 1° giugno alle ore 9.30, mentre le finali sono programmate per domenica 2 giugno dalle 11.40 alle 14.26.