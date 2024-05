Festa a La Residenza di Malnate per i 102 anni di Attilio Manenti

Via ai festeggiamenti presso la Casa Albergo La Residenza di Malnate per i 102 anni del signor Attilio Manenti, cittadino di Lozza ormai noto alle cronache locali che di anni quest’anno ne conta 102.

Numerosi come i suoi anni gli auguri che non sono tardati ad arrivare di persona anche dal sindaco di Malnate Irene Bellifemine e dalla direttrice Antonella De Micheli: «È un onore per noi poter festeggiare i traguardi dei nostri Ospiti sempre più longevi e in forma».

Un traguardo importantissimo per “l’artista” della Residenza che, con i suoi manufatti realizzati nel suo laboratorio adibito a falegnameria, regala sempre un sorriso a tutti gli altri ospiti che, per l’occasione, lo hanno festeggiato con immenso piacere.