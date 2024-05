Giorgia Munari nuova vicepresidente di Confindustria Varese

Giorgia Munari è la nuova vicepresidente di Confindustria Varese. La designazione è stata fatta dal Consiglio generale degli industriali della provincia di Varese che doveva sostituire Barbara Cimmino, a sua volta designata alla carica di vicepresidente nazionale di Confindustria con delega all’export e all’attrazione degli investimenti.

CHI È GIORGIA MUNARI

Giorgia Munari ha 39 anni, Dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Varese e da inizio anno è anche presidente della società di servizi alle imprese di Confindustria Varese. È direttore marketing e membro del comitato di pianificazione strategica della Termoplastic F.B.M srl di Arsago Seprio, azienda specializzata nello stampaggio di termoindurenti e manici per pentole. L’elezione ufficiale avverrà durante l’assemblea generale di Confindustria Varese, in calendario per la mattina di lunedì 17 giugno.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO GRASSI

«Come già avvenuto un anno fa per l’individuazione della squadra che mi sta affiancando in questa mia prosecuzione di mandato – commenta Roberto Grassi presidente di Confindustria Varese – la designazione di Giorgia Munari, che ho proposto al Consiglio Generale, è stata ispirata ad un costante ricambio nei ruoli chiave alla guida della nostra Associazione. Un metodo che da sempre ci caratterizza, accompagnato, però, dall’altrettanta fondamentale attenzione a preservare una continuità d’azione, soprattutto in una fase importante di implementazione di storiche e fondamentali azioni strategiche, tra cui la creazione di Mill e la costruzione di quella che abbiamo ribattezzato la #Varese2050. Una road map di progetti concreti per il miglioramento competitivo del nostro sistema economico e sociale, che stanno caratterizzando la trasformazione della nostra azione di rappresentanza. Giorgia ha tutte le caratteristiche e le qualità per dare un contributo importante per il raggiungimento, nei prossimi anni, di questi ambiziosi obiettivi».

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Con questa elezione, Giorgia Munari entrerà a far parte del Consiglio di presidenza di Confindustria Varese, affiancando il presidente Roberto Grassi e i vicepresidenti Claudia Mona, Eleonora Merlo, Luca Donelli. Insieme a loro il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Pietro Conti, e il presidente del Comitato per la Piccola Industria (imprese con meno di 100 dipendenti) che verrà eletto lunedì 27 maggio. Attualmente il ruolo è ricoperto da Andrea Bonfanti.