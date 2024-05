Paolo Mazzucchelli riconfermato per la terza volta alla guida di Alfa srl

Paolo Mazzucchelli è stato rieletto all’unanimità presidente di Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese. La sua nomina, la terza, è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che si è svolta nel pomeriggio di oggi alla sala Napoleonica delle Ville Ponti a Varese.

Per l’elezione del Consiglio d’amministrazione sono state presentate due liste e sono risultati eletti, oltre allo stesso Mazzucchelli e a Maria Vittoria Sala per la lista 1, Marco Cavallin, Luca Conte e Maria Sole De Medio per la lista 2.

Per la nomina di questo organismo la società aveva provveduto ad emanare un bando pubblico per la raccolta delle candidature, allo scopo di permettere a chiunque ne avesse i requisiti di poter entrare nella rosa delle possibili scelte.

L’Assemblea, composta dal presidente della Provincia e dai sindaci – o loro delegati – di 136 comuni (133 della provincia di Varese), in apertura di seduta ha approvato il bilancio d’esercizio 2023, chiuso con oltre 107 milioni di euro di fatturato e un utile di circa 5,6 milioni di euro che saranno totalmente reinvestiti in progetti sul territorio. Approvato anche il primo bilancio di sostenibilità dell’azienda.

Si è poi proceduto alla nomina dei membri del Collegio sindacale, alla proroga dei componenti Comitato di indirizzo vigilanza e controllo e alla determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio d’amministrazione.

«Una grande soddisfazione – ha detto Paolo Mazzucchelli – Ringrazio i Soci che hanno deciso di riconfermare la mia carica. Così come ringrazio i componenti del CdA, del Civico e del Collegio sindacale che hanno compiuto con me un lungo percorso che ci ha permesso di raggiungere obiettivi preziosi, quali il superamento di pesanti infrazioni comunitarie che gravavano sul territorio. Proseguiremo in questa direzione, con lo scopo di raggiungere altri ambiziosi traguardi».