Guasto a un pozzo, acqua torbida a Besnate. “Intervento in corso”

Acqua torbida a Besnate, per colpa di un problema ad uno dei pozzi di alimentazione dell’acquedotto (foto dal gruppo facebook Sei di Besnate se…).

In una parte del paese sono due giorni che l’acqua sale dai rubinetti torbida. La società di gestione della rete idrica (LeReti) spiega che “l’opalescenza dell’acqua è riconducibile ad una problematica tecnica non preventivabile riscontrata su un pozzo di alimentazione. La stessa ha comportato il trascinamento in rete di materiale limoso”.

Il pozzo è stato momentaneamente escluso dalla rete (collegando ad altri pozzi i tratti di distribuzione interessati) e sono in corso “approfondimenti tecnici volti a risolvere la criticità”.

Secondo le reti “i disagi sono in via di risoluzione e non vi sono evidenze dell’alterazione della potabilità dell’acqua“.

“Nella giornata di oggi, presso alcune utenze, l’acqua potrebbe risultare ancora opalescente” dice ancora LeReti, riferita a martedì 28 maggio. In tal caso si consiglia un breve scorrimento al rubinetto che permetterà di chiarificare l’acqua”.

In caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi al servizio di Pronto Intervento di Lereti, al numero 800 508 740, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.