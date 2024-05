I giovani per Puricelli lanciano l’idea della Consulta dei giovani a Samarate

I giovani delle tre liste di centrodestra per Puricelli vogliono riavvicinare alla politica per il paese «i ragazzi

Oltre a lanciare un appello per la partecipazione al voto dell’8-9 giugno, i tredici candidati entro i 35 anni anticipano alcune scelte che intendono portare avanti: l’uso di piattaforme digitali dedicate, la “mentorship” (giovani che affiancano gli amministratori di lungo corso), i progetti di volontariato per la comunità.

E su tutto l’idea della consulta giovanile. «Questo nuovo organismo sarà totalmente slegato da logiche di partito, così da poter meglio promuovere un dialogo libero e propositivo» spiegano nella nota. «La nuova “consulta” avrà casa in un luogo fisico, messo a disposizione dal comune di Samarate».

Una Samarate dei giovani, per i giovani

La politica è anche (e soprattutto) dei giovani: il progetto per riportare i ragazzi al centro della città Con questo comunicato il nostro intento è presentare agli elettori il gruppo dei giovani candidati che si sono uniti per sostenere la candidatura del sindaco uscente Enrico Puricelli per i prossimi 5 anni di amministrazione comunale.

Siamo un gruppo eterogeneo con estrazione, formazione e istruzione differente; accomunato e unito dal forte senso di appartenenza verso il comune di Samarate. Sentiamo l’obbligo morale di migliorare attraverso le nostre idee e attraverso un punto di vista giovanile e dinamico quanto fatto nei 5 anni appena trascorsi, favorendo una comunicazione efficiente con l’apparato amministrativo della nostra città.

Il gruppo dei giovani candidati del centrodestra samaratese è così composto:

– Barban Alberto (Lega; 35 anni, dipendente)

– Colladet Matteo (Forza Italia; 35 anni, team leader)

– Garda Michele (Fratelli d’Italia; farmacista)

– Gallazzi Tommaso (Forza Italia; 18 anni, studente)

– Gervasio Gaia (Forza Italia; 18 anni, studentessa)

– Luchetta Giuseppe (Forza Italia; 29 anni, geometra)

– Noris Gaelle (Forza Italia; 30 anni, consulente assicurativo)

– Radice Federico (Forza Italia; 29 anni, business analyst)

– Scaburri Luca (Lega; 26 anni, addetto al Trade&reporting finance)

– Sula Daniela (Forza Italia; 25 anni, responsabile risorse umane)

– Testa Veronica (Lega; 25 anni, già staff al parlamento europeo di Bruxelles)

– Toniolo Alessio (Lega; 22 anni, professore – scuola primaria di secondo grado)

– Trentini Marco (Forza Italia; 29 anni, studente)

PER il voto: arginare l’astensionismo giovanile.

Ci rendiamo conto che la partecipazione alla vita amministrativa della città nel corso degli ultimi anni è andata

calando soprattutto nelle nuove generazioni, le quali vedono il mondo politico come un qualcosa di lontano

dalla propria sfera personale. Sono sempre meno i giovani che si interessano della politica o che esprimono

opinioni su tematiche d’attualità.

Questi dati trovano conferma nelle ultime elezioni politiche: il tasso di astensionismo maggiore si è registrato

nella fascia di età 18-34 anni, attestandosi al 42,7%.

Crediamo e sosteniamo, che diversamente da quanto si possa pensare, la “nostra” partecipazione politica sia

un tema di fondamentale importanza per garantire la vitalità e la rappresentatività dei giovani alla vita

amministrativa della loro città. Votare alle elezioni è uno dei principali strumenti di partecipazione che

abbiamo e non possiamo più esentarcene. Attraverso il voto abbiamo la possibilità di influenzare la

composizione del consiglio comunale, tutelando gli interessi di una Samarate dei giovani e per i giovani.

Dopo il voto: la consulta dei giovani.

La partecipazione politica dei giovani non è solo un diritto; è una risorsa preziosa per costruire una città più moderna e a “nostra misura.”

Al fine di favorire una più efficace e proficua collaborazione fra l’amministrazione locale e i nostri coetanei prevediamo di istituire una nuova “consulta dei giovani.” Questo nuovo organismo sarà totalmente slegato da logiche di partito, così da poter meglio promuovere un dialogo libero e propositivo.

La nuova “consulta” avrà casa in un luogo fisico, messo a disposizione dal comune di Samarate. Per favorire un approccio meno burocratico ci affideremo alla pratica del “world cafè:” una metodologia di facilitazione del lavoro di gruppo che utilizza l’informalità (come l’atmosfera che ci si aspetterebbe in un “cafè”) per innescare conversazioni costruttive su questioni che riguardano il lavoro, lo studio, la vita di un’organizzazione o di una comunità.

Mettere a disposizione un luogo idoneo a questa attività è un passo concreto che vogliamo compiere, un investimento nel tempo per avvicinare e valorizzare i nostri coetanei, accompagnandoli grazie al sostegno dell’amministrazione cittadina.

Dopo il voto: la e-democracy

Nostro obiettivo è promuovere il coinvolgimento dei giovani anche attraverso politiche di “e-democracy:” partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali ed ai loro processi decisionali, il tutto garantito e stimolato “attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione,” anche mediante la creazione di podcast tematici.

Di seguito riportiamo alcune delle idee da sviluppare:

• Piattaforme digitali dedicate: Creare piattaforme online interattive dove potremo proporre idee, votare su questioni importanti e partecipare a discussioni su temi di interesse locale.

• Programmi di “mentorship” dove venir affiancati da membri più “esperti” dell’amministrazione comunale per condividere idee, apprendere e contribuire attivamente a progetti.

• Eventi e workshop: Organizzare eventi e workshop tematici su questioni di interesse per i giovani, come ambiente, innovazione tecnologica, cultura, arte, musica, dove poter condividere idee e proporre soluzioni per rappresentare i nostri bisogni e le nostre opinioni nella pianificazione e nell’implementazione delle politiche locali.

• Progetti di volontariato: Promuovere progetti di volontariato che coinvolgano i giovani nella cura e nel miglioramento del loro quartiere o della loro frazione, cementificando un senso di appartenenza e di responsabilità.

I giovani al voto: la novità nella continuità.

Vi chiediamo di sostenere il nostro gruppo, di darci fiducia; di ANDARCI A VOTARE.

Solo così nei prossimi 5 anni potremo lavorare al fine di portare un reale cambiamento, riavvicinando i ragazzi

che non si sentono ascoltati.

Solo favorendo questa novità, supportata però dalla continuità con svariati anni di amministrazione comunale,

potremo portare a compimento i progetti precedentemente elencati.

Solo con la coalizione di centrodestra potremo creare una Samarate dei giovani e per i giovani.

I giovani candidati del centrodestra samaratese