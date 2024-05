Ogni volta è un’emozione che si rinnova, un pienone in sala che si ripete, un progetto sbalorditivo che giunge a compimento. Anche stavolta non ha tradito le attese lo spettacolo primaverile proposto dai ragazzi del Liceo delle Scienze Umane di ACOF Olga Fiorini.

Galleria fotografica I ragazzi di Acof esplorano la vita sulle orme di Dante a Busto Arsizio 4 di 4

In quasi 700 hanno affollato il Teatro Manzoni di Busto Arsizio, location funzionale, prestigiosa e molto collaborativa (insieme al vicino Oratorio San Filippo) che ha sostituito in corsa l’indisponibile Teatro Sociale, per il quale lo spettacolo di fine anno scolastico era stato inizialmente impostato.

Un cambio in corsa che non ha impedito di rimodulare la serata in tempi record e di ottenere una lunga standing ovation alla fine. D’altronde è stato davvero coinvolgente e divertente lo show “Burn Baby Burn”, ispirato al viaggio di Dante nell’Inferno ma con una riattualizzazione simbolica di personaggi e vicende narrate nella “Divina Commedia”. Una rappresentazione scenica, quella targata ACOF, che con passione e ironia ha cercato di raccontare quel percorso che ciascuno di noi, ritrovandosi in una “selva oscura”, deve compiere per rivedere la luce e l’entusiasmo.

Come detto, l’appuntamento ha riscosso grandi consensi. Merito di tutti, a cominciare però dal terzetto di insegnanti che ormai da anni porta avanti con passione questa tradizione: si tratta di Marilena Garufi (coreografia e costumi), Laura Santaterra (che ha curato testi, regia e costumi) e Giusy Consoli (che ha preparato musica e coro).

Oltre all’entusiasmo di parenti e amici, la serata è stata impreziosita dalla presenza di numerose autorità, che hanno affiancato i vertici di ACOF, a nome dei quali ha portato i saluti il preside Luigi Iannotta, parlando di «un’attività espressiva che ogni volta è anche un viaggio alla scoperta di se stessi e di crescita». Per l’amministrazione comunale, ha preso parola Daniela Cinzia Cerana,

assessore alle politiche scolastiche, sottolineando «l’alto valore di iniziative come questa, che evidenziano l’efficacia della proposta educativa che porta il nome di Olga Fiorini». C’era anche Laura Rogora, presidente del Consiglio comunale e lei stessa componente del team scolastico.

Al termine della rappresentazione, sono stati consegnati gli attestati di merito ai ragazzi-attori che fanno parte di Elementi Scenici, la compagnia teatrale della scuola i cui componenti hanno fatto ovviamente da traino a tutti gli altri allievi, protagonisti di una divertente serata. Ma non solo: a loro è andato soprattutto l’attestato per aver sviluppato il progetto “Artenauti”, lezioni animate

dedicate agli studenti, in particolare nei plessi scolastici di Gorla Maggiore, tant’è vero che al Manzoni c’erano anche l’Assessore dell’Istruzione e Cultura di Gorla Maggiore Cinzia Montini e la Coordinatrice delle scuole medie Gorla Minore e Maggiore Elena Morandigli.