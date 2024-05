Inps organizza a Milano un confronto pubblico sullo smart working

Il 7 maggio a Milano, presso la Filiale Metropolitana INPS Milano Centro di Via Circo 16, si svolgerà l’incontro dal titolo Work-life balance, esperienze di smart working in un confronto fra pubblico e privato. Gabriele Fava, Presidente dell’INPS, sarà presente al convegno per i saluti istituzionali mentre Mauro Saviano, Direttore del Coordinamento metropolitano INPS di Milano aprirà i lavori.

All’incontro, incentrato sulle possibilità offerte dallo smart working per conciliare vita privata e lavoro, salvaguardando la produttività, parteciperanno Giuseppe Conte, Direttore Risorse Umane INPS, Silvia Cassano, Direttrice Risorse Umane Vodafone Italia, Carlo Ranucci, Direttore Affari generali e Risorse ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) e Giovanni Valotti, Professore Ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SDA Bocconi School of Management.

Ad Alberto Dotto, Direttore Filiale Metropolitana Milano Centro INPS, saranno affidate le conclusioni del confronto che sarà moderato da Salvatore Santangelo, capo Ufficio Stampa INPS. Sul portale dell’Istituto è disponibile il link per seguire l’evento in diretta streaming.