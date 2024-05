Insegnante arrestato nel Gallaratese per molestie a una bimba di 9 anni

Le confidenze in ambito scolastico che rimbalzano alle insegnanti e arrivano ai carabinieri che seguono le mosse dell’uomo ed entrano in azione prima che sia troppo tardi.

Così un uomo di 50 anni, di professione insegnante alla scuola primaria di un centro del Gallaratese è stato arrestato ineleganza di reato per abusi sessuali su minori: i militari lo hanno trovato in un parcheggio mentre stava molestando una bambina di 9 anni.

Le manette sono subito scattate ai polsi dell’uomo grazie all’intervento dei militari della compagnia di Gallarate. Dalle indagini è emerso un quadro probatorio importante ma anche un contesto familiare delicato che ha obbligato a far scattare le misura di tutela per i figli minori dell’uomo affidati dal Comune di residenza in una struttura protetta fuori provincia.

Sono in corso accertamenti su possibili altri fatti simili ascrivibili all’uomo, che per motivi professionali era in stretto contatto con molti minori.