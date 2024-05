Jonathan Milan concede il bis a Francavilla a Mare

Secondo successo al Giro d’Italia 2024 per Jonathan Milan, il forte velocista italiano che gareggia con la maglia della Lidl-Trek. Il 23enne di Tolmezzo ha battuto sul traguardo di Villafranca al Mare il belga Tim Merlier, uno degli sprinter più quotati del panorama mondiale.

La volata è stata caratterizzata da una brutta caduta a 300 metri dall’arrivo che ha coinvolto un altro velocista di rango come Fabio Jakobsen. Lo stesso Merlier (che ha preceduto Groves, terzo) aveva chiuso Molano verso le transenne ma senza incidenti. Ottimo quarto posto per l’uomo delle volate della Polti-Kometa, Giovanni Lonardi che si conferma in buona forma.

Grazie al successo di Francavilla, Milan incrementa il primato della classifica a punti caratterizzata dalla maglia ciclamino. Come previsto non ci sono scossoni nella generale dove Tadej Pogacar è saldamente in testa.

Cambia invece la maglia bianca: il talentuoso olandese Cian Ujdtebroeks si è ritirato per via della febbre alta lasciando il primato di miglior giovane all’italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che è anche quinto assoluto.

Giovedì la 12a tappa da Martinsicuro a Fano per 193 chilometri: frazione senza particolari difficoltà altimetriche ma con alcuni strappi che possono spezzare il gruppo e favorire le fughe. Il Monte Giove a 13 dall’arrivo può essere trampolino per il vincitore di giornata.