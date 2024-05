La Comabbio che Vorrei si presenta ai cittadini

Nella serata di venerdì 24 luglio, la lista La Comabbio che Vorrei che sostiene il candidato sindaco Mariolino Deplano ha incontrato i cittadini. Per i candidati è stata l’occasione di presentarsi ufficialmente e allo stesso tempo illustrare il proprio progetto per il paese.

Una squadra composta da persone scelte in base a caratteristiche specifiche. «Sono proprio le loro esperienze professionali – sottolinea infatti Deplano -, la predisposizione a lavorare per obbiettivi e progetti , l’attitudine al problem solving e la propensione ad assumersi le responsabilità, gli elementi che abbiamo preso in considerazione nella composizione della squadra».

Obiettivo centrale di La Comabbio che Vorrei è quello di imprimere un cambiamento all’interno dell’amministrazione nel paese attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini. «Servirà un’azione forte – afferma il candidato sindaco – per invertire la tendenza che negli ultimi 10 anni ci ha consegnato un paese più impoverito per qualità di vita e di relazione. Un compito che non può essere assunto da un uomo solo al comando, ma da un gruppo che sappia mettere a fattore comune il proprio impegno e le proprie diverse competenze, come un’unica forza per elaborare e gestire l’auspicato progetto di rilancio. Un cambio di paradigma che per realizzarsi necessiterà il coinvolgimento di tutti i cittadini e tutti saranno sollecitati a partecipare per definire insieme la Comabbio del futuro, la Comabbio che vorremmo realizzare, la Comabbio che Vorrei».

Durante l’incontro di venerdì sera ha trovato molto spazio il confronto diretto con i cittadini che hanno partecipato. Sono stati affrontati numerosi temi del programma elettorale proposto, mettendo in rilievo sensibilità e aspettative da parte dei partecipanti con particolare interesse e preoccupazione al settore scolastico, che da anni deve fare i conti con un calo demografico, che ne mette a rischio la continuità.