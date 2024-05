La lista “La Tua Mornago” si prepara alla sfida elettorale

L’opposizione mornaghese si organizza e si prepara alla sfida elettorale in concorrenza alla ricandidatura del sindaco Davide Tamborini. Domenica 5 maggio è cominciata infatti la comunicazione per la la nuova lista civica “La Tua Mornago” che, secondo le prime indiscrezioni raccoglie forze dell’attuale minoranza insieme a nuove candidature.

La lista ha annunciato una presentazione fissata per martedì 7 maggio alle 18.30 presso il point elettorale di via Sciesa. “La Tua Mornago sarà una lista civica e aperta a tutti, che conta già sul contributo e sul sostegno di un ampio gruppo di cittadini provenienti da tutte le frazioni del nostro Comune e dalle sue numerose realtà aggregative – anticipano gli organizzatori in un comunicato stampa -, ma che vuole aprirsi ancora di più: le porte sono aperte a chi vorrà essere presente Martedì sera alle 18:30 presso il point di Via Sciesa a Mornago, per costruire insieme la Mornago del futuro. Più che una lista, lo stile sarà quello di una vera comunità, che guardi al domani del nostro Comune confrontandosi con la cittadinanza con fare propositivo e costruttivo”.

Il simbolo scelto per il logo della lista è il gelso, presente sul territorio e tra le ipotesi dietro l’origine del nome di Mornago, da “murun”, appunto “gelso” in dialetto varesotto. In più, è un albero con un interessante significato simbolico, dal momento che è l’ultimo a fare fiore, ma il primo a dare frutto.