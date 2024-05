“L’AI non è una cosa da alieni”: al Campus di Elmec a Brunello si presentano esempi concreti di utilizzo

Nel 2024 l’intelligenza artificiale continua a essere la “next big thing” ma anche una realtà già attuale nei contesti aziendali. Per questo, Elmec Informatica, l’azienda di Brunello, che da più di 50 anni sviluppa servizi IT per le imprese, ha organizzato un incontro per aziende dal titolo “L’AI non è una cosa da alieni. Come le aziende stanno già usando l’intelligenza artificiale”. L’appuntamento è previsto per venerdì 17 maggio a partire dalle ore 9.30 al Campus di Brunello (VA).

Nel corso dell’evento saranno toccate varie tematiche relative all’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese, attraverso testimonianze e speech di realtà che hanno già integrato la AI nei propri processi produttivi.

L’obiettivo dell’incontro è avvicinare quanto più possibile all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, senza considerarla “una cosa da alieni” ma, anzi, comprendendo come è possibile applicarla anche nella propria azienda.

Moderatore dell’evento sarà il giornalista Marco Maria Lorusso, mentre tra gli speaker, esperti del settore, esponenti di Elmec Informatica e Cybergon e Rocco Tanica, musicista, compositore e comico, oltre che autore di un libro grazie all’intelligenza artificiale.

I partecipanti potranno poi toccare con mano le tecnologie presentate presso quattro corner AI dedicati alle soluzioni nel mondo medicale, alla security, alle potenzialità dell’AI sul posto di lavoro attraverso Copilot di Microsoft e ai prodotti sviluppati da Digitiamo.ai.

Di seguito, il programma completo:

09.30 – Registrazione e Welcome coffee

10.00 – Stato dell’arte dell’Intelligenza artificiale a cura di Marco Lorusso

10.15 – Luci e ombre dell’Intelligenza artificiale a cura di Luca Mari e Rocco Tanica

10.45 – Che cosa sono “le intelligenze artificiali”: terminologie, concetti da tenere a mente e modelli a cura di Mirko Puliafito, CEO di Digitiamo.ai.

11.15 – Coffee Break

11.30 – Come le aziende stanno già usando l’intelligenza artificiale testimonianze di Carrefour e Nau!. Con Davide Destro, Head of IT Business Platform di Carrefour Italia e Monica Salvestrin Brogi, Product, Marketing and Omnichannel Director di NAU!

12.00 – Cosa serve per implementare l’AI: infrastrutture, sicurezza dei dati, figure professionali specifiche a cura di Elmec e CybergON. Con Matteo Ghiringhelli, a capo del gruppo di R&D della divisione Innovation di Elmec Informatica e Filadelfio Emanuele, BU Director di CybergON

12.30 – Light lunch e visita corner: tocca con mano l’intelligenza artificiale

14.30 – Study tour del Campus Elmec

La partecipazione è gratuita ma limitata. È possibile registrarsi al seguente link.