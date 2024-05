L’auto finisce nel lago Maggiore, i sommozzatori intervengono a Leggiuno

Sommozzatori in azione a Leggiuno nel pomeriggio di giovedì 9 maggio per un’autovettura finita nel lago.

Per cause ancora da accertare l’auto è finita nel lago dalla vicina rampa per natanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del nucleo Regionale di Milano per poter imbragare il veicolo e poterlo recuperare.