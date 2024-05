Legnano, l’incubo è realtà: i lilla crollano con la Castellanzese (0-5) e retrocedono in Eccellenza

Umiliazione totale per il Legnano, che viene clamorosamente travolto per 0-5 dalla Castellanzese nel playout del Girone B di Serie D, salutando la categoria al termine di una stagione piena di ombre, confusione e cambiamenti senza logica. La partita viene indirizzata irrimediabilmente dopo appena 7 minuti dalla totale follia di Bagatini, che si perde Colombo in area e lo stende a due passi dalla porta, rimediando l’espulsione e regalando il rigore del vantaggio a Chessa, che poi siglerà una tripletta, con la doppietta di Boccadamo ad ampliare il passivo. Pesante contestazione della curva lilla al termine della partita, che obbliga i giocatori a togliersi la maglia.

Un epilogo tragico e inaspettato per i ragazzi di Zattarin, reduci da un ottimo filotto di 8 risultati utili consecutivi e che sembravano avere tutte le carte in regola per uscire indenni da questa partita, ma un imperdonabile errore individuale fa saltare immediatamente il piano partita, che si trasforma in un massacro tecnico per i lilla. Arriva dunque la retrocessione in Eccellenza per il Legnano, protagonista di un campionato troppo altalenante e irregolare per potersi guadagnare una salvezza che, tutto sommato, non era così meritata.

PRIMO TEMPO

Non passano nemmeno 10 minuti e arriva già il primo, clamoroso episodio che indirizza la partita: palla che vaga in mezzo all’area di rigore, Bagatini tira giù Colombo e l’arbitro lo espelle, consentendo a Chessa di presentarsi dal dischetto e portare in vantaggio i suoi con una battuta perfetta. Ennesima ingiustificabile ingenuità stagionale di Bagatini, troppo spesso protagonista per i lilla con interventi scellerati ed episodi di nervosismo. Il Legnano è sotto shock e al 12’ subisce il secondo goal: cross dalla destra che trova il terzo tempo di Chessa che spedisce il pallone all’angolino opposto, mandando in estasi i tifosi nero-verdi. Ma i supporters ospiti non hanno finito di esultare, perché al 23’ arriva addirittura il tris: punizione straordinaria di Chessa che colpisce la traversa, sulla respinta si accende una mischia in area piccola che viene risolta dal colpo di testa vincente di Boccadamo a pochi centimetri dalla linea di porta.

I ragazzi di Zattarin provano ad abbozzare una reazione, ma chiaramente il risultato è totalmente compromesso e, nel tentativo di gettarsi in avanti, lasciano enormi spazi alla Castellanzese, che di fatto potrebbe fare goal a ogni singola ripartenza. Boccadamo al 40’ ha la chance di fare doppietta personale, ma viene rimontato all’ultimo da Petrucci una volta giunto davanti al portiere. Si tratta dell’ultima occasione di un primo tempo a dir poco sorprendente, che si conclude clamorosamente con il parziale di 0-3.

SECONDO TEMPO

Il primo squillo della ripresa è dello scatenato Chessa, bravo a liberarsi al tiro dal limite dell’area, trovando però lo straordinario intervento di Mazzi a dirgli di no. All’ora di gioco, improvvisamente si ristabilisce la parità numerica in campo, con Colombo che riceve il secondo giallo in maniera totalmente gratuita per un fallo a centrocampo. Tuttavia, l’espulsione dell’attaccante ospite non cambia di molto l’andazzo della partita, con i lilla che continuano disperatamente a gettarsi in avanti, senza però mai trovare lo spazio per andare al tiro. Di spazi invece ne ha in abbondanza la Castellanzese, che al 70’ trova la quarta rete con una conclusione da fuori del solito, instancabile Chessa che trova la tripletta personale. L’attaccante nero-verde, tuttavia, non ha finito di far impazzire la retroguardia di casa: passano 10 minuti e stavolta si traveste da assist-man per Boccadamo, bravo a infilare il pallone tra palo e portiere, siglando la rete del definitivo 0-5.

Arrivano dunque i titoli di coda sul match e sulla disastrosa e tragica stagione del Legnano, che retrocede in Eccellenza al termine di un campionato troppo altalenante per potersi chiudere in maniera diversa.

Grande soddisfazione da parte del presidente della Castellanzese Alberto Affetti, che ha commentato: «Dedico questa vittoria al nostro sindaco Mirella Cerini, che dall’alto ci ha guidati, ai nostri encomiabili tifosi e a tutta Castellanza».

IL TABELLINO

LEGNANO-CASTELLANZESE 0-5

Legnano: Mazzi, Serafini (dal 46’ Talarico), Petrucci, Marchetti (dal 46’ Annan), Becchi (dal 64’ Picchi), Bagatini, Staffa, Malagò, Esposito (dall’80’ Mezzanzanica), Bardelloni, Todaj (dal 46’ Tchetchoua). A disposizione: Ravarelli, Bianchi, Ozawje, Rossi. Allenatore: Zattarin.

Castellanzese: Poli, Compagnoni, Boccadamo (dall’80’ Bigotto), Colombo, Arrigoni, Reggiori, Mandelli, Tirapelle, Chessa, Sassaro, Bernardi. A disposizione: Spada, Rondanini, Ruschena, Pandini, Lusha, Areco, Valsecchi, Serra. Allenatore: Roncari.

Arbitro: Dini di Città del Castello.

Marcatori: Chessa (p) 10’, 12’, 70’ (C), Boccadamo 23’, 79’ (C).

Ammoniti: Compagnoni (C), Marchetti (L), Bardelloni (L), Esposito (L), Becchi (L), Chessa (C), Boccadamo (C).

Espulsi: Bagatini (L), Colombo (C).