Manuela Baudana entra nel consiglio di amministrazione di Acinque

Il Consiglio di Amministrazione di Acinque in data odierna – venerdì 24 maggio -, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Annamaria Arcudi presentate lo scorso 13 maggio, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione la dott.ssa Manuela Baudana in qualità di nuovo consigliere non indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato in capo della dott.ssa Manuela Baudana la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il testo integrale del curriculum vitae della dott.ssa Manuela Baudana è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale della Società.

La nuova consigliera resterà in carica, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, sino alla prossima Assemblea degli Azionisti e, se confermata da quest’ultima, rimarrà in carica per l’intera durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Si rende noto che alla data odierna Manuela Baudana non detiene azioni della Società.