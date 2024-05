Maurizio Frontali si presenta per il quarto mandato a Marzio

Cinquant’anni passati da poco, professionista del comparto immobiliare, Maurizio Frontali siede da tre mandati alla poltrona di sindaco a Marzio e conferma la sua volontà di candidarsi anche per il quarto mandato. Una sfida che si completerà a breve con la presentazone della lista e della squadra.

Frontali è entrato nella vita amministrativa di Marzio direttamente dalla porta principale: sindaco nel 2009, poi nel 2014 e riconfermato cinque anni dopo.

Nelle ultime tre elezioni la corsa elettorale è stata per due campagne con due liste, mentre una in solitaria (dove in realtà il contendente esiste ed è il quorum da raggiungere per rendere valida l’elezione). Anche se i tempi per la presentazione delle liste sono oramai agli sgoccioli, non è detto che Frontali dovrà affrontare la campagna elettorale in solitaria, dal momento che sarebbe l’intenzione da parte del gruppo “Movimento Alternativo” di presentare una lista proprio per le prossime amministrative nell’ameno paesino di 300 abitanti fra Valganna e Valceresio.

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – MARZIO