Passa lo Slalom Luino Montegrino: ecco le strade chiuse

Strade chiuse a Luino per lo Slalom Luino-Montegrino, la competizione motoristica rinata nel 2023 grazie all’impegno dell’Automobile Club Varese.

Per lo svolgimento della gara sono previste queste variazioni:

– chiusura di via Copelli, dalla metà della stessa compresa la rotatoria dei Martiri della Gera in direzione Montegrino Valtravaglia SP23 da destinare a percorso gara, in data 5 maggio 2024 per tutta la giornata;

– chiusura via Gorizia, dalla rotatoria dei Martiri della Gera, inclusa la rotatoria Mondiscia, fino al civico 48 incluso (Carrozzeria Emiliana) per allestimento del parco assistenza con punto di partenza della prova all’altezza del civico 34, in data 5 maggio 2024 per tutta la giornata;

– messa a disposizione del parcheggio adibito ad area camper per le verifiche sportive e tecniche in data 4 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e in data 5 maggio 2024 per tutta la giornata.