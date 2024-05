Pioggia violenta su Gallarate, la Protezione Civile “vigila” su sottopassi e Sorgiorile

Arriva la pioggia violenta su Gallarate e subito si attiva il sistema di “vigilanza”, affidato alla Protezione Civile cittadina: i volontari hanno iniziato già nella serata dle 1° maggio il monitoraggio delle griglie del torrente Sorgiorile.

All’arrivo della pioggia più abbondante, intorno all’una di giovedì 2 maggio, qualche problema c’è stato ai sottopassi di via Canova e via 24 maggio, bloccati per alcuni minuti in attesa che defluisse l’acqua. Non ci sono stati problemi alle vie di smaltimento delle acque – verificate appunto dalla ProCiv – ma le bocche dovevano assorbire l’acqua caduta, mentre le fogne erano già al massimo della capacità (la zona è completamente urbanizzata e quindi con poco terreno naturale che assorbe).

Quanto al Sorgiorile, la Protezione Civile assicura sempre la vigilanza in occasione delle grandi piogge, in particolare alle due griglie presso il “tombone” sotto via del Lavoro e quello sotto via Pegoraro, alle porte del centro: qui è necessario evitare l’accumulo di materiali portati dal torrente e che possono intasare il canale sotterraneo. Un servizio impegnativo per le squadre del gruppo.

La Protezione Civile a Gallarate

Il gruppo comunale di ProCiv conta 17 volontari. Il prossimo 25 maggio in piazza Libertà si terrà anche una esposizione dei mezzi in dotazione.