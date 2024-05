Piovaccari: ”È giunto il momento di dire addio al calcio professionistico”

È stata una carriera lunga e ricca di emozioni ma soprattutto di gol. Il primo settembre Federico Piovaccari compirà 40 anni e dopo l’ultima esperienza in Spagna, dove è riuscito a salvare il San Cristobal – neanche a dirlo – con una rete all’ultima giornata, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Nato a Gallarate, cresciuto calcisticamente prima a Cairate e poi alla Pro Patria, è poi passato dalle giovanili dell’Inter. Da qui una lunga carriera con tantissime squadre e una costante: il gol. Tante le piazze importanti italiane nelle quali ha portato la sua determinazione, ma anche diverse esperienze all’estero, come Steaua Bucarest, Eibar, Western Sidney, Cordoba, Zhejiang Yiteng e Rayo Vallecano, chiudendo appunto in Catalogna con il San Cristobal.

E dopo l’ultimo gol, seguito dal viaggio a Cava dei Tirreni per festeggiare la promozione con la sua ex squadra, il “Pifferaio” ha comunicato la sua scelta con un post sui social.

Il momento tanto atteso è arrivato: è giunto il momento di dire addio al calcio professionistico. È stata un viaggio incredibile, fatto di emozioni, sacrifici e soprattutto tantissime gioie.

Vorrei ringraziare ogni singolo compagno di squadra, allenatori,i membri dello staff,magazzinieri e i tifosi che hanno reso questo viaggio incredibile.

Un ringraziamento speciale va a tutta la mia famiglia, a mia moglie Elena e ai miei figli per il loro costante sostegno e amore in ogni momento, senza tutti VOI non avrei potuto raggiungere i successi che ho avuto il privilegio di vivere.

Grazie ancora a tutti voi per aver reso questa carriera indimenticabile