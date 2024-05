Pogacar si prende anche la Crono a Perugia, Ganna secondo a 17″

Tadej Pogacar ha deciso di dominare il Giro d’Italia 2024. Il corridore sloveno ha vinto anche la settima tappa, la crono da Foligno a Perugia. Neanche uno specialista come Filippo Ganna è riuscito a tenersi dietro Pogacar, che nella corsa rosa sta vestendo i panni del dominatore assoluto.

Il ciclista di Verbania è arrivato al secondo posto, staccato di 17 secondi dallo sloveno, che ha percorso i 40,6km di strada in 51’44”. Terzo all’arrivo Magnus Sheffield, compagno di Ganna nella Ineos.

Domani, sabato 11 maggio, tappa con arrivo in salita che potrebbe portare Pogacar ad allungare ulteriormente il vantaggio e consolidare la maglia rosa. Dall’altra parte, gli inseguitori dovranno cercare di mettere sul piatto qualche carta interessante per provare a impensierire il capoclassifica, fino a ora inarrivabile. Tappa da 152 km con partenza da Spoleto e arrivo ai 1452 metri di Prati di Tivo, in Abruzzo.