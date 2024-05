Primi movimenti sulle panchine di Eccellenza: Gatti alla Rhodente, la Caronnese conferma Ferri

La stagione di Eccellenza non si è ancora conclusa ma qualche società, quelle che non hanno più impegni, stanno già mettendo a posto le pedine per il futuro.

Negli ultimi giorni ci sono state due notizie importanti legate agli allenatori, in parte collegate. La Caronnese, infatti, ha confermato che anche nella prossima stagione sulla panchina rossoblù ci sarà Michele Ferri. L’ex difensore di Pro Patria e Varese è arrivato a stagione in corso per sostituire Roberto Gatti, che invece ha “stretto la mano” alla Rhodense neopromossa.

PLAYOFF

Intanto, come anticipa, c’è chi ancora è in campo a lottare. Sabato 11 maggio il Magenta ha passato il primo turno dei playoff promozione pareggiando 1-1 contro la Milanese. Decisivo per i ragazzi di mister Alessandro Lorenzi il gol su rigore di Gabriel Avinci. Nell’altro scontro verso la Serie D l’Ardor Lazzate ha espugnato il “Fortunati” di Pavia grazie ai gol varesini di Malvestio e Schieppati. Un 2-0 che ha fatto esultare mister Ferdinando Fedele e che proietta i lazzatesi al secondo turno, in casa del Magenta, con il morale alto.

PLAYOUT

Gare di andata invece per la lotta salvezza. Due gli incontri in programma per il Girone A: il Meda ha ipotecato la permanenza in categoria vincendo 3-1 in casa dell’Accademia Pavese, un grande vantaggio in vista del ritorno in Brianza. Vince il primo round anche la Vergiatese contro la Castanese ma l’1-0 dei ragazzi di mister Rovrena non mette al sicuro la salvezza, con la gara di ritorno a Castano Primo che sarà ricca di emozioni.