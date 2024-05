Quanto guadagnano i vecchi frontalieri? La richiesta di Regione Lombardia ai cantoni svizzeri

Quanto guadagnano i frontalieri? È la domanda che Regione Lombardia starebbe ponendo ai cantoni svizzeri dove vanno a lavorare gli italiani. La richiesta è collegata alla nuova tassa sanitaria prevista dalla finanziaria per poter aumentare gli stipendi al personale sanitario nelle aree di confine.

«Ci risulta che Regione stia provando a ottenere questi dati, che sono alla base della nuova tassazione per i frontalieri che hanno iniziato a lavorare prima del luglio 2023 – spiega Giuseppe Augurusa sindacalista della Cgil eletto presidente del CSIR, associazione bilaterale per tutelare i lavoratori frontalieri – I cantoni, però, sono restii a fornire le informazione. D’altra parte non esiste alcuna normativa che preveda il passaggio di questo tipo di informazioni relativamente ai vecchi frontalieri. L’accordo esiste solo per i nuovi».

Il sindacato sta seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda: « Nei prossimi giorni pubblicheremo un parere legale che evidenzia come non sia possibile per lo Stato italiano ottenere informazioni su questi redditi. Chiariremo la situazione dal puto di vista normativo e costituzionale in previsione di un’azione del Governo italiano che ci aspettiamo avverrà dopo le prossime elezioni».

Secondo il sindacalista della Cgil, la Lombardia potrebbe solo chiedere al lavoratore il certificato salariale, ma sarà un’azione a discrezione del singolo e, comunque, non legittima a definire la quota da dover versare.