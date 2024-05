Smottamento in via Adige a Varese, chiusa la strada

Smottamento a Varese, in zona Velate: è stata chiusa la via Adige, la strada che collega Velate alle vie Sella e Cellini, per uno smottamento su cui stanno intervenendo le squadre comunali.

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla via Tasso, a Cartabbia, chiusa mercoledì 15 maggio per un cedimento. Anche in questo caso il forte maltempo sta rallentando le operazioni che procedono anche oggi.

Le vasche di laminazione sul Vellone e Olona, in azione da due giorni, stanno funzionando a dovere ed evitando allagamenti.