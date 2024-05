Sozzi e il Movimento 5 Stelle a Samarate: “Abbiamo portato idee e proposte”

«Mi auguro, per il bene della città, che non succeda come nel 2019, che dopo le elezioni tutti sono “scomparsi”».

Alessio Sozzi, il candidato del Movimento 5 Stelle, tocca un tema non scontato, quello della continuità d’impegno nella vita amministrativa. Perché si vota ogni cinque anni ma poi le decisioni richiedono verifica e controllo.

«Le scorse elezioni avevamo cinque candidati, quattordici liste, 220 candidati. Ma sono spariti quasi tutti il giorno dopo le elezioni» sottolinea il candidato sindaco pentastellato. «È stato triste assistere a commissioni e consigli comunali deserti, a volte in commissione non si raggiungeva neppure il numero legale. Oggi i candidati sindaci sono sempre cinque, i candidati consiglieri sono meno, 130: speriamo nei prossimi cinque anni non si veda di nuovo il deserto».

All’opposto Sozzi rivendica un’attività intensa in consiglio comunale (unico consigliere M5S) ma anche nelle commissioni, «grazie a Costantino Fortunato, Vania Bergo, Mauro Figus e gli altri». Sono nomi che ritornano nella lista di queste elezioni 2024, a sottolineare una continuità d’impegno ma anche il fatto che i candidati vengono dalla “palestra” delle commissioni.

Quanto al consiglio, Sozzi ricorda «le interrogazioni, le mozioni, gli accessi agli atti» presentate (e talvolta approvate, nel caso delle mozioni) in cinque anni. «Non ci può limitare alla critica: abbiamo sempre fatto anche le nostre proposte, che talvolta hanno avuto il sostegno anche della maggioranza e sono state approvate».

Due sono quelle che cita: la mozione per installare sbarre all’ingresso delle strade poderali di accesso ai boschi, per contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, e quella – più recente – che impegnava il sindaco a sollecitare una nuova indagine epidemiologica intorno a Malpensa per il periodo 2009-2019, per aggiornare i dati emersi nella precedente campagna di analisi, che aveva restituito il dato di un aumento delle malattie respiratorie intorno all’aeroporto.

Certo, anche a Sozzi non sfugge che le mozioni non sempre si traducono poi in realtà. «La mozione per le sbarre nei boschi è rimasta inapplicata: nonostante le proposte vengano approvate in consiglio, poi chi amministra non sempre le ha portato a compimento». Un tema che è stato sollevato anche da altri, come Maurizio Brambilla, consigliere uscente che era in maggioranza (seppur critico, da leghista “vecchio stile”) e che oggi invece si candida in una lista alternativa al centrodestra.

«L’aspetto paradossale è che poi alcuni punti ce li ritroviamo nel loro programma», dice Sozzi riferendosi al centrodestra.

La presentazione di Sozzi con Stefano Patuanelli