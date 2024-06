Il centrodestra di Samarate: “Non si governa con le ammucchiate”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia per Enrico Puricelli, rispetto alle trattative sul ballottaggio di Samarate

Dopo il voto del 8-9 giugno, preso atto dei risultati e della volontà degli elettori che hanno espresso voti anche per tre liste non ammesse al turno di ballottaggio, abbiamo ritenuto doveroso aprire un confronto con le liste escluse. Se certamente è improponibile un’intesa politica e programmatica con il Movimento 5 Stelle è stato invece opportuno un confronto con le due liste civiche, Samarate Insieme e Samarate al Centro, per verificare eventuali convergenze e per valutare l’eventuale loro disponibilità a sostenere Enrico Puricelli e il centrodestra di Samarate.

E’ emerso che il faro delle due civiche sembra ormai puntato solo a sinistra per far nascere al ballottaggio una coalizione innaturale e disomogenea tenuta insieme solo dall’unico denominatore comune dell’essere contro qualcosa o qualcuno anziché un vero collante di idee e programmi per Samarate.

Le Segreteria politiche cittadine di Lega, FdI e FI e il sindaco Enrico Puricelli pertanto ribadiscono quanto già annunciato nelle scorse settimane ovvero che la coalizione di centrodestra continuerà compatta senza alcun apparentamento alla sfida del secondo turno di ballottaggio. La nostra città si governa “PER” qualcosa e non “contro “QUALCUNO” e soprattutto non si governa con ammucchiate messe insieme dalla sera alla mattina.

LEGA SAMARATE

FRATELLI D’ITALIA

FORZA ITALIA