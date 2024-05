Spaccata nella notte ai magazzini della Elmec di Brunello, è caccia ai ladri

Spaccata nella notte alla Elmec, l’azienda informatica di Brunello. Il fatto è accaduto attorno alle 3 di giovedì 23 maggio. Secondo una prima, sommaria, ricostruzione un commando di persone ha utilizzato un’auto per abbattere il cancello elettrico della sede che ospita il magazzino.

I malviventi hanno bloccato la strada con un camion per poter agire indisturbati e hanno usato gas lacrimogeni e chiodi sparsi sulla strada per impedire l’accesso delle auto. Dopo essere entrati nel magazzino i ladri sono fuggiti, grazie anche al pronto intervento della vigilanza. Una possibile via di fuga potrebbe essere stata l’autostrada A8. Magro il bottino anche perché la logistica di Elmec è tutta dislocata a Milano.

Sul posto i carabinieri di Azzate che, nella notte, hanno bloccato tutte le strade e questa mattina sono sul posto per i rilievi. Sul posto, già alle prime luci dell’alba, anche i sindaci di Gazzada Schianno Paolo Trevisan e quello di Brunello Andrea Dall’Osto.

A settembre dello scorso anno fa erano state utilizzate le stesse modalità per compiere un furto all’ All4cycling di Gazzada Schianno: anche in quel caso i ladri avevano usato un furgone come ariete ma quella volta erano riusciti a portare a segno il colpo ed erano state rubate 20 bici elettriche e in carbonio da strada del valore di oltre 100 mila euro.