Andrea Dall’Osto riconfermato sindaco di Brunello: “La nostra passione al servizio dei cittadini”

Dopo una campagne elettorale “breve ma intensa”, Andrea Dall’Osto è stato riconfermato sindaco di Brunello, superando l’avversario Daniele Tamborini della lista “Scegliamo Brunello”.

“È stata una bellissima competizione,” ha dichiarato Dall’Osto. “L’ansia c’è stata, ma ero fiducioso sia per la squadra che abbiamo messo in campo sia per la concretezza del programma che abbiamo proposto.”

“La nostra squadra si è dimostrata più forte e preparata che mai, e la passione che ha per il proprio lavoro è cresciuta esponenzialmente. “Quella passione la ritroveranno i cittadini di Brunello per i prossimi cinque anni,” ha aggiunto.

L’affluenza alle urne è stata notevole, segno di un interesse vivace e di un coinvolgimento attivo da parte dei cittadini nelle sorti del loro comune. Dall’Osto ha espresso grande soddisfazione per questo aspetto, considerandolo un indicatore della salute democratica di Brunello.

Con la riconferma alla guida della città, Dall’Osto si impegna a continuare il lavoro iniziato, puntando a realizzare un programma che sia all’altezza delle aspettative dei suoi concittadini.

I risultati delle elezioni